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MLB／4大獎入圍名單公布 大谷挑戰DH拿MVP第一人 22日開獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷要以首位DH拿下MVP呼聲高，被視為陪榜的國聯入圍者為大都會隊林多與響尾蛇隊馬提。 截圖自大聯盟官方X
大谷要以首位DH拿下MVP呼聲高，被視為陪榜的國聯入圍者為大都會隊林多與響尾蛇隊馬提。 截圖自大聯盟官方X

大聯盟年度四大獎公布入圍名單，道奇隊日籍球星大谷翔平無意外在國聯MVP上榜，其他兩位被視為陪榜的入圍者為大都會隊林多（Francisco Lindor）、響尾蛇隊馬提（Ketel Marte），開獎日將是台灣時間22日。

大聯盟將在19日公布年度新人王，接著是20日年度最佳教頭、21日塞揚獎、22日年度MVP。

兩聯盟MVP都被視為毫無懸念的競爭，大谷翔平將挑戰大聯盟生涯第3度聯盟MVP、第1座國聯MVP，而他過去在天使隊兩度獲獎時，都是指定打擊兼投手，本季因TJ手術封印投手身分，將挑戰成為大聯盟史上第一位以DH身分獲獎的選手。

美聯以洋基隊賈吉（Aaron Judge）呼聲最高，對手包括隊友索托（Juan Soto）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）。

國聯塞揚入圍者有勇士隊塞爾（Chris Sale）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（Zack Wheeler）；美聯塞揚由守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase）、皇家隊盧戈（Seth Lugo）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）相爭。

新人王國聯由釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）、教士隊梅里爾（Jackson Merrill）、海盜隊史肯斯競爭，美聯則是金鶯隊考瑟（Colton Cowser）、洋基隊吉爾（Luis Gil）及威爾斯（Austin Wells）。

國聯年度教頭由大都會隊曼多薩（Carlos Mendoza）、釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）、教士隊席爾特（Mike Shildt）爭奪獎項，美聯戰場由老虎隊辛區（A.J. Hinch）、皇家隊奎塔羅（Matt Quatraro）、守護者隊沃特（Stephen Vogt）相爭。

塞揚獎 大聯盟 皇家

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