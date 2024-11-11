日職／怒批佐佐木朗希是「任性選手」OB：完全比賽後沒成長

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟，引發日本球界質疑聲浪。曾擔任羅德總管的廣岡達朗痛批佐佐木太任性，且不看好他在大聯盟能成功。

佐佐木朗希現年23歲，是羅德2019年選秀第一指名，曾在2022年4月投出完全比賽。佐佐木今年兩度因右手臂不適降二軍，共先發18場，防禦率2.35，主投111局送出129K，進入職棒體系5年來，佐佐木生涯一軍4個賽季，都沒達成單季規定局數。

據日媒《Ronspo》報導，曾擔任羅德總管的日本棒球名人堂成員廣岡達朗認為，「羅德應該對佐佐木的任性失去耐心了，甚至可以說放棄。賽季中佐佐木總是說，『這裡痛』、『那裡不舒服』，球隊才被牽著走。25歲規則？沒有這種任性選手，球隊才會更強，讓他越早離開越好。」

廣岡達朗感慨越來越多球星轉戰大聯盟，日本職棒實力下滑，「佐佐木才待5年吧？第一年什麼都沒做，實際上只待4年。他贏多少場？有投超過規定局數？日職不是大聯盟的跳板，雖然球團否認，但我個人猜測當時入團有幕後協議。」

廣岡達朗認為就連3屆澤村賞山本由伸都受傷，佐佐木現在的身體撐不住大聯盟「投1休4」或「投1休5」系統。廣岡達朗更批評，「他投出完全比賽時確實很厲害，當時大家對他能成為怎樣的投手有期待，但那之後毫無成長。總是說哪裡不舒服、哪裡痛，大概沒在認真訓練吧。」

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