MLB／聽說道奇與佐佐木朗希達成協議 前塞揚強投給滑球好評

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟，引發許多球隊興趣，不過今年短暫效力羅德的前塞揚強投凱柯（Dallas Keuchel）聽說，佐佐木可能已和道奇隊達成協議。

現年23歲的佐佐木朗希是2019年羅德第一指名強投，去年在經典賽登板吸引許多大聯盟球團關注，今年先發18場，主投111局投出129次三振，防禦率2.35。不過他一軍4個賽季都未達到單季規定局數，且沒幫羅德奪冠，加上25歲前挑戰大聯盟只能拿小聯盟合約，因此佐佐木挑戰大聯盟一事，引發部分日本球迷不滿。

佐佐木如果近期就和大聯盟球團達成協議，可能只有200多萬美元簽約金。據《紐約郵報》報導，如果佐佐木將簽約拖到2025年1月15日後，球隊簽下他的預算將來到500萬至750萬美元之間。

前塞揚強投凱柯。 美聯社

凱柯今年和佐佐木當過隊友，他接受《紐約郵報》訪問時指出，「我聽到一些傳聞，說道奇已和他達成協議，為他制定一些計畫。我肯定會把道奇列為最有可能選項，但我不確定，我們從沒真正談過這件事。」

大聯盟球探會幫新秀各項能力以20到80進行評分，凱柯給佐佐木高評價，「控球70分、速球70分、指叉球65至70分、滑球70分。」凱柯認為，指叉球是佐佐木最好的變化球，滑球有潛力到80分，可以像教士隊王牌投手希斯（Dylan Cease）一樣，60％投球都用滑球。

凱柯進一步表示，「我評分通常很嚴格，但我這次特別慷慨，因為他才23歲。我24歲初登場，花2個賽季才站穩大聯盟，而我看他23歲就能成功壓制一些強打者，我真的認為他可以在大聯盟大放異彩。」

凱柯透露有透過聚餐更了解佐佐木，他正在努力學英語，「他是一位充滿好奇心的年輕人，在日本文化中都算安靜。但我認為他熱愛贏球，也愛棒球，所以這點不能忽視。我認為他真心想成為最好的自己，我真的相信，他認為自己能成為史上最好投手之一。」

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