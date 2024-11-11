MLB／弗里曼家庭新成員報到 領養小貓取名「冠軍」

世界大賽MVP弗里曼（Freddie Freeman）家裡迎接新成員到來，兒子查理（Charlie）向父親請求領養小貓，3個兒子喜孜孜帶回新夥伴，至於牠的名字並不難猜，就是「Champ（冠軍）」。

弗里曼的太太今天發布這則貼文，留言寫道：「贏得世界大賽的3天後，領養隻小貓有何不可呢？」她透露，先生在小睡時被兒子的視訊電話叫醒，詢問「我可以養貓嗎？」

文中所附帶的影片及照片，包括3個兒子開心帶回小貓，查理與貓咪一起熟睡，還有小貓在弗里曼膝上的模樣，弗里曼表情似笑非笑，網友留言：「他的表情說明了一切」、「相信他很快就會愛上這隻小貓了」。

弗里曼夫妻過去就曾養過兩隻貓Nala和Benji，甚至曾帶著貓咪一起前往春訓基地開工，躍上新聞版面，而Benji過去也曾是查理的最佳玩伴，但已在2020年離世。 弗里曼家中領養小貓，取名「冠軍」。圖／取自Chelsea Freeman IG

商品推薦