MLB／道奇拚連霸先補強輪值 白襪王牌克羅謝成潛在大目標

道奇今年順利奪下世界大賽冠軍，為求連霸大業，休賽季球團除了鞏固原先陣容外，也積極向外尋找補強。根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，白襪本季王牌「火球男」克羅謝（Garrett Crochet）將成為重要目標。

道奇今年雖然順利奪冠，但投手的傷病問題仍是隱患，因此增加輪值深度成為必要補強。而球團也將目標放在強投克羅謝，他在轉任先發後繳出優質成績單，雖然出賽32場戰績僅6勝12敗，但防禦率是較低的3.58，並且主投146局能送出209K，堪稱是飆K專家，今年也首度入選明星賽。

事實上，克羅謝在上季交易大限前超級搶手，但由於籌碼過高，再加上轉任先發後用球數飆增導致受傷風險提高的問題，讓其他球隊不敢冒著風險硬吃下這位強投，最終作罷。而道奇原先也在搶人大戰當中，但基於上述問題決定暫緩。而隨著休賽季到來，他們重新燃起對克羅謝的興趣。

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