MLB／朗希只能簽小聯盟約 超激爭奪戰日媒估道奇最有機會

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天確定透過入札制度旅美，下家究竟會去哪成為外界討論話題。日媒《Sponichi Annex》就指出，有許多球隊過去都曾密切關注他，接下來勢必會掀起搶人大戰。

根據報導，洋基、藍鳥等球隊都有關注佐佐木朗希，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）更表示從U18開始就持續觀察這位天才小將，可見到時候應該會展開激烈的搶人大戰。報導也預測，最有可能脫穎而出的並非上述球隊，而是目前擁有兩位超強日籍選手山本由伸、大谷翔平的道奇。

不過根據規定，若申請入札的日職球員未滿25歲或者年資不達6年，就只能夠簽小聯盟約。而目前23歲的佐佐木朗希兩項條件都未滿足，因此不能夠效仿前輩簽下大合約，羅德也只能拿到微薄入札金。

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