MLB／實力強又CP值高 響尾蛇金手套一壘手6隊搶著要

今年休賽季自由市場人才輩出，除了超級大咖索托（Juan Soto）、太空人強棒布萊格曼（Alex Bregman）外，名氣較小的響尾蛇3屆金手套一壘手沃克（Christian Walker）也受到多達6支球隊青睞，有機會拿到超乎預期的大約。
根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，由於沃克除了守備實力強大外，還只需要阿隆索（Pete Alonso）的一半價碼，「CP值」相當高，因此在自由市場上相當搶手，目前預計有至少6支球隊感興趣，包含2大豪門洋基與大都會。
現年33歲的沃克在2017年從金鶯轉戰至響尾蛇後，便一直效力至今。本季他出戰130場，敲出26轟，打擊三圍.251/.335/.468。
羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天確定透過入札制度旅美，下家究竟會去哪成為外界討論話題。日媒《Sponichi Annex》就指出，有許多球隊過去都曾密切關注他，接下來勢必會掀起搶人大戰。
根據報導
道奇今年順利奪下世界大賽冠軍，為求連霸大業，休賽季球團除了鞏固原先陣容外，也積極向外尋找補強。根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，白襪本季王牌「火球男」克羅謝（Garr
今年休賽季自由市場人才輩出，除了超級大咖索托（Juan Soto）、太空人強棒布萊格曼（Alex Bregman）外，名氣較小的響尾蛇3屆金手套一壘手沃克（Christian Walker）也受到多達
洋基今年雖然在世界大賽不敵道奇，和冠軍金盃擦身而過，但仍舊經歷了一個美妙賽季。根據《ESPN》報導，布恩（Aaron Boone）確定繼續執教，力求明年帶隊再闖世界大賽。
本季對於洋基來說僅差一
強打索托（Juan Soto）休賽季成為自由市場最大咖，各隊也隨之掀起搶人大戰。日前消息傳出，大都會老闆寇恩（Steve Cohen）最先有動作，不過東家也馬上跟進。根據《紐約郵報》報導，洋基老闆史坦
今年正式進入休賽期後，各隊將目光轉往自由市場。除了索托（Juan Soto）以外，太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也是重點關注對象，不過這位30歲強棒近期接受右手肘骨刺清除手術，恐
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