MLB／實力強又CP值高 響尾蛇金手套一壘手6隊搶著要

今年休賽季自由市場人才輩出，除了超級大咖索托（Juan Soto）、太空人強棒布萊格曼（Alex Bregman）外，名氣較小的響尾蛇3屆金手套一壘手沃克（Christian Walker）也受到多達6支球隊青睞，有機會拿到超乎預期的大約。

根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，由於沃克除了守備實力強大外，還只需要阿隆索（Pete Alonso）的一半價碼，「CP值」相當高，因此在自由市場上相當搶手，目前預計有至少6支球隊感興趣，包含2大豪門洋基與大都會。

現年33歲的沃克在2017年從金鶯轉戰至響尾蛇後，便一直效力至今。本季他出戰130場，敲出26轟，打擊三圍.251/.335/.468。

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