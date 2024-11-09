MLB／帶隊再闖世界大賽 布恩明年確定續掌洋基兵符

洋基今年雖然在世界大賽不敵道奇，和冠軍金盃擦身而過，但仍舊經歷了一個美妙賽季。根據《ESPN》報導，布恩（Aaron Boone）確定繼續執教，力求明年帶隊再闖世界大賽。

本季對於洋基來說僅差一步就是完美，2009年後首度進入世界大賽，不過以1：4被道奇擊敗。不可否認的是，球隊確實取得一定成功，因此洋基決定執行教練使用權，讓布恩繼續執掌兵符。事實上，自從他2018執教以來，條紋軍7年闖入了7次季後賽，可見其能力值得肯定。

總經理凱許曼（Brian Cashman）在聲明中表達了對布恩的信任，「很高興明年繼續讓布恩執教，他能夠與球員互信，並建立深厚聯繫，他絕對稱得上是最優秀的總教練之一。」

布恩本人也回應凱許曼：「非常感激球隊相信我，並讓我領導這支隊伍，我絕不會輕忽這份球團給予的重任與機會。」

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