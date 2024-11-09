MLB／搶索托成「紐約內戰」 洋基老闆跟進大都會下周會面

強打索托（Juan Soto）休賽季成為自由市場最大咖，各隊也隨之掀起搶人大戰。日前消息傳出，大都會老闆寇恩（Steve Cohen）最先有動作，不過東家也馬上跟進。根據《紐約郵報》報導，洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）也將在下周會面索托與其經紀人波拉斯（Scott Boras）。

索托爭奪賽由「地鐵大戰」拉開序幕，《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）日前才爆料寇恩下週將飛往南加州商談，今天洋基就迅速跟進。雖然尚未確定具體時間，但史坦伯瑞納也將在下週與這位26歲天才巨砲提出續約事宜，不過由大都會優先進行。

索托今年打出代表作，例行賽敲出生涯最高41轟、166安，打擊率2成88，季後賽也是重要功臣，14場比賽炸裂4砲外加9分打點，OPS上看1.102。優質表現讓他在休賽季得到眾家青睞，甚至有高達11支球隊與其聯繫，價碼也水漲船高，甚至不輸大谷翔平的10年7億美元（約台幣224億）。

對於下家答案何時揭曉，波拉斯曾表示，很多球隊都希望能和索托面對面溝通，深入了解對方，因此很難回答具體何時簽約。

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