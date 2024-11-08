MLB／太空人大咖動刀清骨刺 波拉斯：布萊格曼願意移防二壘

今年正式進入休賽期後，各隊將目光轉往自由市場。除了索托（Juan Soto）以外，太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也是重點關注對象，不過這位30歲強棒近期接受右手肘骨刺清除手術，恐怕會影響各隊意願。而對此經紀人波拉斯（Scott Boras）則表示不用擔心，術後幾週內他就能夠正常揮棒。

布萊格曼在2015年以首輪第2順位進入聯盟後，就一直效力太空人，並在2019年簽下5年1億美元（約台幣32億）延長合約，直到今年到期。本季例行賽他一共出戰145場，敲出26轟75分打點，打擊三圍是.260/.315/.453。

除了回應手術疑慮，波拉斯還透露布萊格曼願意移防二壘。不過，他在生涯中多數是擔任游擊與三壘手，鎮守二壘的樣本數僅僅只有9場，難見其守備強度。若布萊格曼真的能穩定守備二三壘，對於今年內野手貧弱的自由市場來說，將是一大優勢。

至於布萊格曼，他曾透露回歸太空人意願，但大體保持開放態度，並將工作交由經紀人打理。不過隊友可不這麼想，陣中明星二壘手亞土維（Jose Altuve）過去受訪時曾說道，「如果新賽季沒看到布萊格曼回歸，我會心碎。他明年還是太空人三壘手，必須是。我們不接受這支球隊少了他。」

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