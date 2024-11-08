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MLB／與大谷翔平保時捷合照遭炎上 富士電視台特派員道歉了
大谷翔平今年幫助道奇隊奪下世界大賽冠軍，他賽後疑似變臉拒絕富士電視台採訪，引發球迷們討論。前日職巨人隊教練元木大介是富士電視台特派員，他當初在IG曬出大谷保時捷的行為受日本球迷批評，如今他發文向外界致歉。
大谷去年12月加盟道奇後，各家日媒都使勁全力報導大谷相關新聞。沒想到日本電視台與富士電視台竟使用空拍機偷拍大谷豪宅，傳出這行為惹怒大谷，因此兩家電視台都被列為「黑名單」。道奇在慶祝奪冠時，元木大介想上前採訪大谷，但大谷疑似透過工作人員拒絕，引發球迷熱議。
元木大介與大谷保時捷合照的貼文也引來球迷不滿，元木大介刪除該貼文，並在今天發文解釋，「大谷每天換贊助商提供的保時捷被各媒體報導，我獲得當地工作人員拍攝許可後，將此情況發布到IG，查看該貼文留言後，我意識到自己考慮不周，因此幾小時後就刪除貼文。」
元木大介稱不想因為這種事帶給大家困擾，「給各位相關人員帶來擔心和困擾，對看到這些內容產生不愉快的人，我深表歉意。」
大谷選手の車を平気で晒すモラル皆無の元木大介を最低な人間と思う人はいいねをお願いします。#フジテレビ#元木大介#大谷翔平 pic.twitter.com/y8aHhwrXtX— そばつゆ (@sabonplus) November 2, 2024
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