MLB／與大谷翔平保時捷合照遭炎上 富士電視台特派員道歉了

大谷翔平今年幫助道奇隊奪下世界大賽冠軍，他賽後疑似變臉拒絕富士電視台採訪，引發球迷們討論。前日職巨人隊教練元木大介是富士電視台特派員，他當初在IG曬出大谷保時捷的行為受日本球迷批評，如今他發文向外界致歉。

大谷去年12月加盟道奇後，各家日媒都使勁全力報導大谷相關新聞。沒想到日本電視台與富士電視台竟使用空拍機偷拍大谷豪宅，傳出這行為惹怒大谷，因此兩家電視台都被列為「黑名單」。道奇在慶祝奪冠時，元木大介想上前採訪大谷，但大谷疑似透過工作人員拒絕，引發球迷熱議。

元木大介與大谷保時捷合照的貼文也引來球迷不滿，元木大介刪除該貼文，並在今天發文解釋，「大谷每天換贊助商提供的保時捷被各媒體報導，我獲得當地工作人員拍攝許可後，將此情況發布到IG，查看該貼文留言後，我意識到自己考慮不周，因此幾小時後就刪除貼文。」

元木大介稱不想因為這種事帶給大家困擾，「給各位相關人員帶來擔心和困擾，對看到這些內容產生不愉快的人，我深表歉意。」

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