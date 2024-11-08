MLB／佐佐木朗希挑戰美職卡在年資不足？美媒曝本周會有答案

日職羅德「令和怪物」佐佐木朗希是否選擇旅美，備受外界關注。雖大聯盟球團對此始終閉口不談，但根據近日消息傳出，最快本週將會揭曉答案。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）透露，羅德將於未來幾天決定，是否讓佐佐木朗希在這個休賽季以入札制度進入大聯盟，並且最快將在本週有消息。不過，根據規定，若申請入札的球員未滿25歲或在日職年資不到6年，僅能簽訂小聯盟合約。而佐佐木兩項要求都沒有達到，因此在今年旅美不但無法前進大聯盟，羅德也只能收到微薄的入札金。

佐佐木朗希在2019年參加日職選秀，並得到4支球隊弟1指名，最終加入羅德。本季他共出戰18場，戰績10勝5敗，主投111局能飆出129K，防禦率2.35。

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