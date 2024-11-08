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MLB／大谷翔平連2年奪正力松太郎特別賞 獲王貞治盛讚

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

「正力松太郎賞」從1977年起頒發給每年對日本棒球界最具貢獻的教練或選手，第48屆結果出爐，日職橫濱DeNA隊總教練三浦大輔獲得「正力賞」，道奇隊巨星大谷翔平連2年、生涯第3次得到「特別賞」。

大谷本季轉戰道奇隊，成為大聯盟史上首位「50轟50盜」球員，隨隊奪下世界大賽冠軍。他在獲獎感言中提到：「非常開心能獲得這個獎。感謝我的家人、教練團、隊友及所有工作人員。因為有這麼多人支持，球隊才能成為世界冠軍，我個人才可以保持穩定出賽，並打出好成績。」

大谷還特別提到：「明年賽季將在東京巨蛋舉行開幕戰，我非常期待能再次於日本球迷面前，展現我的比賽。」

歷史上只有2位海外打球的日本選手獲獎，分別是2004年鈴木一朗以及2021、2023和2024年的大谷翔平。

選拔委員會主席王貞治盛讚大谷，「大谷不只回應大家的期待，而是超越所有人的預期。他每一年表現都很有衝擊力，能輕易實現球迷想看見的壯舉，讓美國人由衷佩服的日本球員，大谷可能是第一人。」

橫濱DeNA總教練三浦大輔今年率隊完成「下剋上」奇蹟，以中央聯盟第3名在高潮系列賽橫掃央聯第2的阪神虎隊，決勝輪以4：3淘汰央聯霸主讀賣巨人隊，日本大賽克服0：2劣勢，連拿4勝擊敗洋聯宇宙艦隊軟銀鷹隊，2024年橫濱DeNA成為史上勝率最低的日本一得主。

大谷翔平

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