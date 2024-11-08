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MLB／資深美媒票選新人王出爐 海盜史肯斯、洋基希爾中選

聯合新聞網／ 綜合報導
《Baseball Digest》今天公布自選最佳新人王，美聯是洋基希爾獲選，國聯則是海盜史肯斯拿下。 合併外電
《Baseball Digest》今天公布自選最佳新人王，美聯是洋基希爾獲選，國聯則是海盜史肯斯拿下。 合併外電

隨著大聯盟賽結束，各獎項人選也開始受到外界討論。美國資深棒球雜誌《Baseball Digest》今天便公布自選最佳新人王，兩聯盟這次都由投手中選，美聯是洋基火球男希爾（Luis Gil），國聯則是海盜大物投手史肯斯（Paul Skenes）。

作為美國歷史最悠久的棒球媒體，《Baseball Digest》今年也照慣例票選新人王，並邀請大聯盟資深記者卡里斯（Jim Callis）、分析師麥攸（Jonathan Mayo）、芝加哥小熊官網記者貝斯堤安（Jordan Bastian）在內的11位權威人士進行獨立投票，第一名得3分、第二名2分，第三名則是1分，最高分者當選。

國聯由史肯斯拿下9張第一名，以7分差贏過教士隊大物新秀梅里爾（Jackson Merrill），獲得新人王；美聯部分，希爾共獲6張第一名，僅4分差險勝金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）。

史肯斯在2023年以首輪第一順位進入海盜，並且在農場307天後就迎來大聯盟初登板，成為近35年來最快亮相的狀元郎。今年他一共出賽23場都是先發，戰績11勝3敗，主投133局狂飆170K，防禦率僅1.96。如此瘋狂成績，也讓他成為史上第一位獲選明星賽的菜鳥。

希爾也不遑多讓，本季29場先發拿下15勝7敗，主投151.2局送出171K，防禦率3.50。在這29場先發比賽中，他有17場比賽失分僅1分以下，與教士的史庫柏（Tarik Skubal）和白襪克羅謝（Garrett Crochet）並列聯盟最高，也是歷年來的新秀第2高，僅次於1908年費城人麥克奎蘭（George McQuillan）創下的21場。

Gil Skenes 史肯斯 大聯盟 希爾 洋基 海盜

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