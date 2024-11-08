MLB／紅襪和金鶯有意大谷「西語老師」81%專家看好留道奇

道奇隊強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）休賽季成為自由球員，近日傳出紅襪和金鶯等隊有意網羅他。

赫南德茲今年例行賽出賽154場，累積33轟和99分打點，打擊率0.272，整體攻擊指數（OPS）0.840。季後賽赫南德茲表現也不差，出賽16場，有3轟和12分打點，打擊率0.250，OPS為0.769，赫南德茲是道奇奪冠路上重要功臣。

赫南德茲與大谷翔平之間的互動經常引發球迷討論，來自多明尼加的赫南德茲也被球迷戲稱為「西語老師」。

大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，赫南德茲吸引多支球隊關注，包含美聯東區的紅襪和金鶯隊。

大聯盟官網邀請52名專家預測自由球員去向，高達81%認為赫南德茲會留在道奇，紅雀隊10%排第2，勇士和教士隊4%並列第3，藍鳥和費城人隊也有獲得選票。