MLB／紅襪和金鶯有意大谷「西語老師」81%專家看好留道奇
道奇隊強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）休賽季成為自由球員，近日傳出紅襪和金鶯等隊有意網羅他。
赫南德茲今年例行賽出賽154場，累積33轟和99分打點，打擊率0.272，整體攻擊指數（OPS）0.840。季後賽赫南德茲表現也不差，出賽16場，有3轟和12分打點，打擊率0.250，OPS為0.769，赫南德茲是道奇奪冠路上重要功臣。
赫南德茲與大谷翔平之間的互動經常引發球迷討論，來自多明尼加的赫南德茲也被球迷戲稱為「西語老師」。
大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，赫南德茲吸引多支球隊關注，包含美聯東區的紅襪和金鶯隊。
大聯盟官網邀請52名專家預測自由球員去向，高達81%認為赫南德茲會留在道奇，紅雀隊10%排第2，勇士和教士隊4%並列第3，藍鳥和費城人隊也有獲得選票。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言