MLB／連達比修都到火腿主場打卡！掃貨周邊還與大型壁畫合照

日本職棒火腿隊艾斯康球場（ES CON FIELD）今天有貴客到，火腿大前輩達比修有一從美國返日就來到球場，行程包括在他與大谷翔平的大型壁畫前合照，還有前往周邊商品店掃貨。

艾斯康球場於2023年啟用，達比修今天是首度到訪，超巨幅的大螢幕還打上「歡迎來到艾斯康球場，達比修有」的歡迎字樣，以及他穿著教士隊球衣振臂的模樣。

火腿「輸出」達比修、大谷翔平兩位重磅球星到大聯盟，艾斯康球場裡隨處可見與兩人相關的元素，其中包括一面大型壁畫為知名打卡熱點，今天達比修也站在這面壁畫牆前拍照，留言：「我終於來啦！」

今天在場球迷幸運捕捉達比修的到訪身影，有趣的是，他還前往周邊商品店掃貨，吸引大群民眾擠在店外圍觀，好奇他究竟買了什麼；達比修隨後還換上運動服、拎起手套，加入火腿秋訓練球行列，一邊拿起手機捕捉場邊畫面。