快訊

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／連達比修都到火腿主場打卡！掃貨周邊還與大型壁畫合照

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
達比修有現身火腿艾斯康球場。圖／取自達比修有X
達比修有現身火腿艾斯康球場。圖／取自達比修有X

日本職棒火腿隊艾斯康球場（ES CON FIELD）今天有貴客到，火腿大前輩達比修有一從美國返日就來到球場，行程包括在他與大谷翔平的大型壁畫前合照，還有前往周邊商品店掃貨。

艾斯康球場於2023年啟用，達比修今天是首度到訪，超巨幅的大螢幕還打上「歡迎來到艾斯康球場，達比修有」的歡迎字樣，以及他穿著教士隊球衣振臂的模樣。

火腿「輸出」達比修、大谷翔平兩位重磅球星到大聯盟，艾斯康球場裡隨處可見與兩人相關的元素，其中包括一面大型壁畫為知名打卡熱點，今天達比修也站在這面壁畫牆前拍照，留言：「我終於來啦！」

今天在場球迷幸運捕捉達比修的到訪身影，有趣的是，他還前往周邊商品店掃貨，吸引大群民眾擠在店外圍觀，好奇他究竟買了什麼；達比修隨後還換上運動服、拎起手套，加入火腿秋訓練球行列，一邊拿起手機捕捉場邊畫面。

大谷翔平 火腿 達比修有

延伸閱讀

MLB／大谷翔平和真美子在貝茲派對打籃球 網：珍貴畫面

MLB／韓國強打巨星秋信守引退 生涯218轟僅次大谷翔平

MLB／大谷翔平左肩關節唇撕裂動刀 預計明年春訓回歸

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101這樣回應

相關新聞

MLB／搶索托大都會老闆動起來了！ 下周就飛南加州見波拉斯

大聯盟今年在道奇擊敗洋基，奪得世界大賽冠軍後落下帷幕，但休賽季「自由球員搶奪戰」也隨之開啟，其中天才強打索托（Juan Soto）去處最受外界矚目。根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）爆料，

MLB／大谷翔平和真美子在貝茲派對打籃球 網：珍貴畫面

道奇隊奪下今年世界大賽冠軍，球星貝茲（Mookie Betts）近日舉辦派對，大谷翔平和妻子田中真美子都有出席，兩人打籃球的畫面也曝光，引發球迷們熱議。 從影片中可見，大谷翔平、田中真美子和山本

MLB／大谷51盜壘包也扯上官司 球迷把馬林魚、道奇都告上法庭

不只大谷翔平的50轟全壘打球扯上官司，現在就連第51盜的壘包都鬧上法庭，一位居住在南加州的球迷戈賽特（James Gos...

MLB／紅襪和金鶯有意大谷「西語老師」81%專家看好留道奇

道奇隊強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）休賽季成為自由球員，近日傳出紅襪和金鶯等隊有意網羅他。 赫南德茲今年例行賽出賽154場，累積33轟和99分打點，打擊率0.272，整體攻擊

MLB／連達比修都到火腿主場打卡！掃貨周邊還與大型壁畫合照

日本職棒火腿隊艾斯康球場（ES CON FIELD）今天有貴客到，火腿大前輩達比修有一從美國返日就來到球場，行程包括在他...

MLB／韓國強打巨星秋信守引退 生涯218轟僅次大谷翔平

身為在美國職棒大聯盟表現最優異的亞洲球員之一，韓國球星秋信守宣布引退；他在大聯盟留下218轟，是僅次大谷翔平，是在大聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。