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MLB／三屆塞揚克蕭左膝完成手術 拚2025滿血回歸道奇

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導
克蕭今天證實已接受足部和膝蓋手術，將開始復健，目標明年健康回歸。 路透
克蕭今天證實已接受足部和膝蓋手術，將開始復健，目標明年健康回歸。 路透

美國職棒大聯盟MLB明星投手克蕭（Clayton Kershaw）今天證實已接受足部和膝蓋手術，將開始復健，目標明年重返大聯盟，展開生涯第18個賽季。

綜合法新社和路透社報導，現年36歲的克蕭3度獲得MLB國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）。他表示自己左腳已動刀，並修復左膝半月板。

他在社群媒體Instagram上發文感謝醫師艾爾崔許（Neal ElAttrache）和肯尼斯．鄭（Kenneth Jung，音譯），並寫道「打算努力做一些復健，希望能在明年恢復到最佳狀態。感謝所有人的祈禱和支持！世界大賽冠軍！」

克蕭在今年賽季前曾動左肩手術，之後只為洛杉磯道奇打7場比賽，而且季後賽都沒登板。道奇10月底剛在世界大賽擊敗紐約洋基奪冠。

克蕭是道奇隊史三振王，累計投出2968次三振；212場勝投為隊史第2多。

他在2011年、2013年和2014年贏得國聯賽揚獎，且2014年獲選國聯年度最有價值球員（MVP），並於2020年助道奇贏得世界大賽冠軍。

克蕭在2022年和2023年都簽1年合約，2024年簽底薪500萬美元外加激勵獎金的合約，包括2025年1000萬美元球員選擇權。加上獎金後，克蕭今年進帳750萬美元。

他拒絕行使球員選擇權，決定成為自由球員，但外界預料他仍會與老東家重新協商回歸。道奇本月初舉行世界大賽勝利大遊行時，克蕭曾說他終身都是道奇人。他先前從未效力過其他球隊。

復健 手術 社群媒體

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