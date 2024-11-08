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MLB／搶索托大都會老闆動起來了！ 下周就飛南加州見波拉斯

聯合新聞網／ 綜合報導
《紐約郵報》記者普瑪爆料，大都會老闆寇恩下週將與索托經紀人波拉斯會面。 法新社
《紐約郵報》記者普瑪爆料，大都會老闆寇恩下週將與索托經紀人波拉斯會面。 法新社

大聯盟今年在道奇擊敗洋基，奪得世界大賽冠軍後落下帷幕，但休賽季「自由球員搶奪戰」也隨之開啟，其中天才強打索托Juan Soto）去處最受外界矚目。根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）爆料，大都會老闆寇恩（Steve Cohen）最先有動作，將在下週飛往南加州與索托經紀人波拉斯（Scott Boras）會面。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前曾在報導中提到，有多達11支球隊聯繫索托，其中最大競爭者分別是大都會、道奇和他現在所在的洋基，另外紅襪、藍鳥、巨人也有意招攬這位巨砲。除了大市場球隊外，有些小市場球隊也躍躍欲試。

索托今年在洋基打出代表作，例行賽敲出生涯最高41轟，打擊率2成88，季後賽維持高檔表現，出戰14場夯4砲外加9分打點，OPS高達1.102。優質的成績單外加26歲就成為自由球員，讓這位年輕人成為眾家瘋搶的超級大物，至於他個人則據傳在尋找一份10年以上，7億美元（約台幣224億）的大約。

有趣的是，洋基近期也被爆料，看上今年季後賽棒子超火燙的大都會自由球員阿隆索（Pete Alonso），若兩筆交易皆成真，明年的「地鐵大戰」將有機會見證兩大強棒身穿不同球衣對決。

Juan Soto 大都會 洋基 索托

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