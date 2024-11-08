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MLB／大谷翔平和真美子在貝茲派對打籃球 網：珍貴畫面
道奇隊奪下今年世界大賽冠軍，球星貝茲（Mookie Betts）近日舉辦派對，大谷翔平和妻子田中真美子都有出席，兩人打籃球的畫面也曝光，引發球迷們熱議。
從影片中可見，大谷翔平、田中真美子和山本由伸等人都有參加這場派對，大谷和真美子一起在室內籃球場投籃，大谷第一次出手沒中，真美子不愧是前女籃選手，投籃動作相當標準，輕鬆命中。
大谷第2次出手也命中，但山本由伸沒投進。影片曝光後，網友們紛紛表示，「這是珍貴的畫面」、「籃球方面真美子反而更強」、「真美子太帥了」、「就算是天才大谷，籃球也比不過真美子」、「大谷的姿勢看起來是會打籃球」。
現年27歲的田中真美子曾是日本女籃國手，主打大前鋒，她在2023年宣布引退。2024年2月大谷翔平在個人IG宣布結婚，3月14日發IG限時動態，貼出與真美子合照，公開兩人夫妻身分，隨後真美子也多次出席公開場合，支持大谷。
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