MLB／大谷51盜壘包也扯上官司 球迷把馬林魚、道奇都告上法庭

不只大谷翔平的50轟全壘打球扯上官司，現在就連第51盜的壘包都鬧上法庭，一位居住在南加州的球迷戈賽特（James Gossett），瞄準美國時間9月19日馬林魚隊主場賽事，提前預約大谷完成50盗時的「出發壘包」，一度以為已經完成訂單，最終這個二壘壘包卻成為大谷的51盗壘包，收歸道奇，他為此控告馬林魚球團毀約、道奇球團干涉交易。

戈塞特透過代理律師羅斯（Richard Roth）提起訴訟，考量到大聯盟會上架販售比賽中輪替下來的壘包，可能是選手全壘打、盜壘踩過的壘包，也可能只是單純某場賽事壘包，也有以「盲包」形式出售的實戰壘包，而戈塞特是在9月18日聯繫馬林魚球團。他表示，「我想要的是大谷完成50盗時出發的那個壘包，我知道他會想要自己盜上去的那個壘包，但我要的只是他留下來的那個壘包。」

他直接在信中開價，「如果他在今晚或明天達成，我願意付2500美元買那個壘包。」而對方回覆，「如果在今天或明天完成，當然沒問題！」他再次向對方確定交易是否已經成立，得到回覆「是的，我現在無法開發票給你，只是因為我們希望事件可以先成立，這樣我們才不需要在交易未成立的情況下處理退款。」

隔天大谷在第一局盜三壘成功，完成本季第50盜，戈塞特透過訊息聯繫對方，也收到對方回覆二壘壘包已經拔下來、為他準備好了，且稍晚就會開立發票，然而就在大谷第2局跑出第51盜後出問題了，馬林魚其實並未馬上更換壘包，而這個二壘壘包成為大谷的第51盜壘包。

戈塞特在隔天詢問為何還沒收到發票時，才得知這件事，對方表示：「我很抱歉通知你，你有興趣購買的二壘壘包已經無法販售，因為這屬於道奇球團，那個壘包在1局後成為大谷的51盜壘包，我沒有意識到球團也會收回51盜壘包，也沒預想到50盜當時留下來的壘包之後會出現51盜，如果你還有任何需要的請讓我知道，謝謝你。」

戈塞特為此一狀告上馬林魚、道奇球團，認為馬林魚辦事不周，才導致他本該已經下單的壘包還留在場上，之後成為大谷的紀念壘包，否則爭議根本不會存在。

道奇球團對此表示「不予置評」，馬林魚球團則未回覆。