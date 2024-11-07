中職／簽前金鶯32歲右投？雄鷹領隊：有在尋才名單

美國媒體傳出，中職台鋼雄鷹隊簽下前大聯盟金鶯隊右投瓦特金斯（Spenser Watkins），雄鷹領隊劉東洋表示，瓦特金斯確實有在球隊尋才名單中，有進一步消息會再公布給大家。

台鋼雄鷹隊今年球季首次升上中職一軍，明年邁向第二年，但已經早早開始佈局外籍戰力，劉東洋透露，球隊在第2年的洋將策略有所不同，「希望可以提升戰力、回應球迷期待度，因此補強上提早作業，才能找到符合戰力的人選。」

至於瓦特金斯是否為戰力補強人選？劉東洋表示，瓦特金斯一直是球隊密切關注的投手之一，總教練、球探部門也都有看過他的影片，如果有進一步消息就會公布。

瓦特金斯在2014年選秀第30輪被老虎隊選中，生涯待過老虎、金鶯、太空人、運動家及國民隊，曾在大聯盟出賽40場，有31場先發，成績7勝14敗、防禦率5.97，今年在國民隊3A出賽25場有23場先發，投118.1局，7勝7敗、防禦率4.94。