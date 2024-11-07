中職／美媒傳台鋼雄鷹簽下前金鶯右投 大聯盟出賽40場

前大聯盟金鶯隊右投瓦特金斯（Spenser Watkins）傳出將來台，美國媒體《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）指出，瓦特金斯與中職台鋼雄鷹隊簽下一年合約。

瓦特金斯在2014年選秀第30輪被老虎隊選中，生涯待過老虎、金鶯、太空人、運動家及國民隊，曾在大聯盟出賽40場，有31場先發，成績7勝14敗、防禦率5.97，今年在國民隊3A出賽25場有23場先發，投118.1局，7勝7敗、防禦率4.94。

瓦特金斯的經紀公司為Gaeta Sports Management，MLB Trade Rumors指出，瓦特金斯若繼續留在北美，可能又是另一張小聯盟合約，要繼續等待大聯盟的召喚，加入台鋼雄鷹有機會拓展新視野，同時能獲得更豐厚的薪資。