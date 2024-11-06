MLB／高層分析索托花落誰家：不是洋基就是大都會

26歲頂尖打擊好手索托（Juan Soto）今年打出生涯年，投身自由市場引起各隊關注。而大聯盟官方今天引述專家說法，認為這場戰役將只會在紐約展開。

報導指出，大都會隊將與洋基隊展開索托爭奪戰，其他球隊包含費城人隊、道奇隊、巨人隊與國民隊或許也可能會一起加入這場大混戰，不過業界普遍認為，索托最終的落腳處依舊會是在紐約。

哈波過去在國民時期與索托是隊友，目前費城人陣中有不少人是索托過往的夥伴。 法新社

一位不具名的美聯高層透露：「就是洋基或者大都會。他在洋基待了一整年後很了解這支球隊。而如果大都會老闆寇恩（Steve Cohen）夠想要索托的話，他也能夠給索托想要的條件。對我來說很難看到索托最終會選擇別的地方。」 此外，還有消息指出，索托更傾向在東岸打球，這對位在西岸的道奇來講可是潑了盆冷水。

費城人也有機會追求這位4屆全明星，他的前國民隊友哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）、史瓦柏（Kyle Schwarber）與打擊教練隆恩（Kevin Long）都在陣中，有望吸引索托。不過 一位美聯高層看好洋基留下索托，他認為，如果索托想要繼續在打線中被賈吉（Aaron Judge）掩護，除非大都會在金額上完全海放洋基，不然索托沒理由離開。