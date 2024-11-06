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MLB／道奇牛棚見底後換大谷投球？ 孟西曝差點走到這一步
道奇隊在世界大賽以4：1擊敗洋基隊，成功奪下隊史第8冠，近期孟西（Max Muncy）在Podcast節目中透露，大谷翔平差點就要在世界大賽上場投球。
道奇在G5派出才剛在G3先發的布勒（Walker Buehler）關門，牛棚近乎燃燒殆盡，孟西說：「我認為我們差點就要走到這一步了。我知道當時哈德森（Daniel Hudson）在熱身，但他事後跟我們說，他確定自己一定會砸鍋，他說他的手肘狀態超級差。」
孟西分享：「如果我們真的把哈德森放上場，而且真的不幸搞砸的話，我們真的不知道還剩下誰可以投。到時候可能真的會發生：『嘿！翔平，你現在可能真的要幫我們投1個人次。』感謝沒有真的發生那種情況。」
37歲的哈德森在世界大賽G4時登板投球，僅投1局就狂失4分責失，該場比賽道奇以4：11慘敗，後續哈德森沒有再登板。哈德森旋即在奪冠當天宣布退役，因為自己沒有辦法再備戰一個完整的賽季。至於大谷翔平今年球季持續朝重返投手丘復健，而他在今年世界大賽G2因為盜壘導致左肩半脫臼，今天進行關節鏡手術修復關節唇，預計春訓能夠準時回歸。
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