MLB／前紅襪雙王牌再聚首？ 傳勇士鎖定跳出合約的伊瓦迪

遊騎兵強投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）決定拒絕明年的2000萬美元合約，選擇跳脫成為自由球員，據傳勇士隊對於簽下他很感興趣。

「我們預料到他會拒絕合約，但我們仍將努力將他留在遊騎兵的陣容中。」遊騎兵隊的棒球運營總裁楊恩（Chris Young）週一告訴大聯盟官網記者。拒絕2000萬美元選擇權的艾歐瓦迪，有機會簽下一張複數年合約，均薪可能至少來到2000萬美元。

塞爾在紅襪時期與伊瓦迪組成左右護法，若伊瓦迪成功來到勇士，2人將重現昔日風采。 法新社

伊瓦迪原本的合約當中有著自動球員選擇權，為2023與2024賽季加起來投到300局，而他在本季一共投了314.2局，拿下24勝13敗，防禦率3.72。在2024年球季，伊瓦迪先發29場，主投170.2局，防禦率3.80，他23.9%的三振率是自2021年以來的最高，而2021年剛好就是他曾與現任勇士王牌塞爾（Chris Sale）同隊的那年，該年伊瓦迪入選明星賽，還在塞揚票選名列第4。

目前勇士下個賽季的輪值預計會由塞爾領銜，搭上羅培茲（Reynaldo López）與菜鳥史威能巴赫（Spencer Schwellenbach），並等待火球男史泰德（Spencer Strider）傷癒歸隊。預計勇士休賽季會打算把弗里德（Max Fried）與40歲老將摩頓（Charlie Morton）簽回，2人有機會成為勇士的選項之一。