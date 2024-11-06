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MLB／索托不是只有豪門能簽 凱許曼：小市場球隊也有野獸本能

聯合新聞網／ 綜合報導
年輕且能力出眾的索托被評估為自由市場大熱門，有望簽下一紙長約。 美聯社
年輕且能力出眾的索托被評估為自由市場大熱門，有望簽下一紙長約。 美聯社

26歲的洋基隊重砲索托（Juan Soto）在今年成為自由球員後引起市場爭奪戰，大聯盟生涯7年資歷，生涯至今累積201轟，且2024年球季剛繳出生涯新高41轟，貢獻109分打點，許多球隊都對他十分感興趣。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天在總管會議上被問到索托頭號競爭者：大都會隊時回應：「我知道他們很想要贏。他們跟我們共享紐約的大市場。他們今年打出成功的賽季，所以會想要補強高品質的球員，這也是任何有興趣迎接勝利的球隊想要做的。」

凱許曼認為，不是只有豪門球團會競爭熱門球員，小市場球隊也會想到辦法爭取。 路透
凱許曼認為，不是只有豪門球團會競爭熱門球員，小市場球隊也會想到辦法爭取。 路透

大市場球隊如洋基、大都會與道奇等隊都已經被視為索托可能的落角處。凱許曼認為，不只大市場球隊有可能出手，小市場球隊也有機會。「我認為這就是野獸的本能，不會只有口袋深的大市場老闆會簽下大型合約。」

洋基在先前決定不執行明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）的合約。凱許曼今天也回應了洋基對於投身自由市場的大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）的看法：「今年市場有很多高水準的球員，而阿隆索在大都會的表現很出色，他與波拉斯（Scott Boras）有過簡短的溝通，有談到他旗下的許多優秀球員，而阿隆索的確也在其中。」

大都會 波拉斯 洋基

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