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MLB／佐佐木朗希會旅美嗎？球團反問日媒 ESPN列第2大物

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的未來動向令人關注，大聯盟總管們對此三緘其口。（美聯社）
日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的未來動向令人關注，大聯盟總管們對此三緘其口。（美聯社）

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的未來動向令人關注，大聯盟總管們對此三緘其口，即使尚未申請入札，但ESPN已經將他列為今年自由市場的第2大物，僅次於索托（Juan Soto）。

大聯盟總管會議今天正式開始，對於是否對佐佐木朗希有招攬之意，球隊高層都不便發表評論，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）指出，目前不能討論沒有進入自由市場的球員，甚至有球團反問日本媒體：「佐佐木今年冬天會申請入札嗎？有沒有聽說什麼？」

ESPN預測，佐佐木朗希有機會以500萬美元簽約金獲得小聯盟合約，文中指出，有跡象顯示佐佐木朗希今年會旅美，因此將他列入討論，但由於他未滿25歲，受到國際球員簽約限制，在12月15日前最高約在250萬美元，簽約金額重置後可來到700萬美元。

目前剩餘最多國際球員簽約金額度的正是道奇隊，約有250萬美元，今年季前簽下大谷翔平、山本由伸，也是爭取佐佐木朗希的熱門隊伍之一，不過有球探認為，佐佐木朗希傾向小市場球隊。

另一項隱憂是佐佐木朗希今年球速下滑，可能的傷勢影響是大聯盟球隊評估時的難題，不過以他過往的成績來看，現在的入手價格完全是大打折，但佐佐木朗希也可能仿照山本由伸再多等2年，解除國際球員簽約金額限制後再旅美。

佐佐木朗希 大聯盟 山本由伸

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