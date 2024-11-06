MLB／凱許曼談洋基兵敗世界大賽 坦承「我們沒做好基本功」

洋基隊在世界大賽以1：4不敵道奇隊，關鍵G5團隊也發生許多守備瑕疵，成為丟冠的主要原因之一。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）在受訪時坦承：「我們沒有打出最好的內容。」

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，凱許曼說：「道奇奪冠了，我祝福他們。我希望我們能做到最好，但我們沒有時間去調整。」他表示，洋基雖然抵達了世界大賽的舞台，卻沒有打出真正好的內容。

洋基總經理凱許曼點出球隊的防守端問題，坦言球隊基本功沒做好。 路透

Gerrit Cole had a 5-0 lead. He ended the 5th inning allowing the #Dodgers to TIE it.

But it wasn’t his fault.



-Aaron Judge committed his FIRST ERROR of 2024

-Volpe with a throwing error

-Cole and Rizzo couldn’t communicate



Gerrit Cole: 5 runs. ZERO earned. #Worldseries pic.twitter.com/pXHI4cTajv — Coach AZ (@CoachAZ_) 2024年10月31日

日前剛投入自由市場的道奇火球男凱利（Joe Kelly）也在Podcast狠批洋基，他認為如果將進入季後賽的球隊重新排名的話，洋基大概在第8、9名，並沒有與道奇爭冠的本錢，還誇獎道奇球員「注重細節」

凱許曼並沒有批評自家人，但他也直言洋基不是擁有頂尖防守的球隊，「我們確實沒有把基本功做好，強如柯爾（Gerrit Cole）與在季賽中接好了成千上萬個飛球的賈吉（Aaron Judge），G5的失利都跟一些瑕疵脫不了關係。」