聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平左肩關節唇撕裂動刀 預計明年春訓回歸
道奇隊日本球星大谷翔平在世界大賽傷到的左肩，比想像得更嚴重，道奇隊今天宣布，大谷翔平因左肩關節唇撕裂傷，進行關節鏡手術，預期明年春訓將回歸。
今年締造「50轟、50盜」的大谷翔平在世界大賽第2戰挑戰盜壘，不料當下在二壘表情痛苦，右手扶著左手手臂遲遲無法起身，道奇隊原本指出傷勢是肩膀半脫臼，但如今由名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）操刀治療關節唇傷勢。
大谷翔平受傷後依舊打完世界大賽，當時他表示，受傷不影響自己的揮棒，但打擊動作明顯受到影響，第3到5戰合計11打數1安打，不過道奇隊最終仍拿下世界大賽冠軍，也讓大谷加盟道奇隊第一年有好的結束。
大谷翔平原本計劃在明年球季重拾投打二刀流，如今進行這項手術，不確定是否會有影響，慶幸的是受傷的並非投球手，大谷今年因為右肘進行韌帶重建手術（俗稱Tommy John）仍在復健中而未投球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言