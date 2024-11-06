MLB／大谷翔平左肩關節唇撕裂動刀 預計明年春訓回歸

道奇隊日本球星大谷翔平在世界大賽傷到的左肩，比想像得更嚴重，道奇隊今天宣布，大谷翔平因左肩關節唇撕裂傷，進行關節鏡手術，預期明年春訓將回歸。

今年締造「50轟、50盜」的大谷翔平在世界大賽第2戰挑戰盜壘，不料當下在二壘表情痛苦，右手扶著左手手臂遲遲無法起身，道奇隊原本指出傷勢是肩膀半脫臼，但如今由名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）操刀治療關節唇傷勢。

大谷翔平在世界大賽盜壘導致左肩關節唇撕裂傷，已進行關節鏡手術，預期明年春訓將回歸。 美聯社

大谷翔平受傷後依舊打完世界大賽，當時他表示，受傷不影響自己的揮棒，但打擊動作明顯受到影響，第3到5戰合計11打數1安打，不過道奇隊最終仍拿下世界大賽冠軍，也讓大谷加盟道奇隊第一年有好的結束。

大谷翔平原本計劃在明年球季重拾投打二刀流，如今進行這項手術，不確定是否會有影響，慶幸的是受傷的並非投球手，大谷今年因為右肘進行韌帶重建手術（俗稱Tommy John）仍在復健中而未投球。