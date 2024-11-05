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MLB／道奇火球男狠批洋基 根本不夠格進軍世界大賽

聯合新聞網／ 綜合報導
36歲的火球男凱利在Podcast節目中狠批洋基守備差勁，實力不好。 路透
36歲的火球男凱利在Podcast節目中狠批洋基守備差勁，實力不好。 路透

道奇隊在今年世界大賽以4：1擊敗洋基隊奪得隊史第8冠，季後成自由球員的道奇36歲火球男凱利（Joe Kelly）因肩傷未能參加季後賽，但他表示今年的世界大賽是一場「不公平的對決」。

凱利在「Baseball Isn't Boring」節目中直言：「這從一開始就是不公平的對決，把季後賽球隊重排名次的話，洋基可能排在第8或第9，你會把教士隊、費城人隊、大都會隊跟勇士都排在洋基前面。他們只是運氣不好。守護者也打得很爛，但整體防守和表現還是比洋基好。」

「這完全是場不對等的系列賽，我們只需要打出像平常一樣、屬於自己風格的棒球就可以了，並不需要做什麼特別的事情，就能贏下世界大賽。」 凱利還批評洋基在系列賽的守備內容，「他們的守備真的很糟糕，大家都知道。每場比賽我們都在說：『他們做不到這個play啦。』你看大谷翔平能跑上三壘，就是因為托瑞斯（Gleyber Torres）不紮實的守備，這是大家都知道的事情。」

凱利本季僅出賽35場，投32局飆出35次三振，防禦率4.78，累積13個中繼點，拿下1勝1敗。而成為自由球員的他也在節目中表示，目前還不打算要退休，將征戰生涯第14年大聯盟賽季。

世界大賽 洋基 道奇

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