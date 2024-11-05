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MLB／封王式落淚高喊「終生道奇」 克蕭仍選擇跳脫合約

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭17年的大聯盟生涯都待在道奇，這將是他連續4季成為自由球員。 法新社
克蕭17年的大聯盟生涯都待在道奇，這將是他連續4季成為自由球員。 法新社

36歲的道奇隊塞揚老將克蕭（Clayton Kershaw），儘管日前在封王儀式上喊話，會是「終身道奇人」，不過今日稍早則傳出克蕭將跳脫合約，成為自由球員。不過媒體普遍預測克蕭最終仍會留在道奇。

克蕭17年的大聯盟生涯全都待在道奇，今年道奇在世界大賽中以4：1擊敗洋基，成功收下隊史第8冠，克蕭甚至在封王儀式上激動落淚。 「我等待這一天已經很久了，我一直在期待著這一天的到來。能夠和你們（道奇球迷）一起慶祝，是世界上最好的感覺，這是我見過最令人振奮的事情。」

克蕭在封王儀式上激情落淚，喊話自己將是終生道奇人。 路透
克蕭在封王儀式上激情落淚，喊話自己將是終生道奇人。 路透

克蕭因為腳趾傷勢的關係，今年只有過7場先發出賽的紀錄，也沒有進入世界大賽名單。本季戰績2勝2敗，主投30局飆出24次三振，失掉15分自責分，防禦率為4.50。

雖然克蕭下個賽季將擁有至少1000萬美元的球員選項，不過今日他仍選擇跳脫合約，這使得他連續4季成為自由球員。不過當地媒體一般仍認為，克蕭最終還是會被道奇簽回。美媒《洛杉磯時報》的記者哈里斯（Jack Harris）則認為，克蕭需要與球隊制定一份新合約。

克蕭 道奇

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