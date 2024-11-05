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MLB／季後合格報價名單出爐 不見道奇布勒、洋基托瑞斯

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇強投布勒今年也可能投入自由市場，不過並沒有收到合格報價。 路透
道奇強投布勒今年也可能投入自由市場，不過並沒有收到合格報價。 路透

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，美東時間週一下午5點自由球員市場正式開啟前，大聯盟今天有13名選手收到1年2105萬美元（約新台幣6.7億元）的合格報價，包含洋基隊強打索托（Juan Soto）、道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）等人。

今年收到合格報價的選手除了索托與赫南德茲外，還有金鶯隊塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）、勇士隊投手弗里德（Max Fried）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、坦德（Anthony Santander）、右投塞維里諾（Luis Severino）、左投米納亞（Sean Manaea）、釀酒人隊游擊手亞當斯（Willy Adames）、太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、紅襪隊右投皮維塔（Nick Pivetta）、 響尾蛇隊一壘手沃克（Christian Walker）以及紅人隊右投馬丁尼茲（Nick Martinez）。

索托今年為自由市場大熱門。 美聯社
索托今年為自由市場大熱門。 美聯社

《ESPN》指出，收到合格報價的選手，到美東時間11月19日下午4點前可決定是否接受報價。合格報價是依據當年大聯盟前125名球員最大合約的平均年薪計算得出。該名選手收到母隊的合格報價後，若與其他球隊簽約，母隊可獲得選秀權補償，因此球員也須承擔評估自身薪資加上可能的選秀籤成本在市場上的地位。。

不過在過去，最熱門的自由球員往往都拒絕這個合格報價，選擇進入自由市場。自2012年起導入合格報價制度以來，131名選手中僅有13人接受合格報價。去年的合格報價為2032.5萬美元，收到此報價的7名選手都拒絕。不過，道奇右投布勒（Walker Buehler）、教士外野手普洛法（Jurickson Profar）、洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）都將成為自由球員，但這3人都沒有收到合格報價

大聯盟 赫南德茲

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