MLB／大谷翔平入圍國聯銀棒獎 有望追平鈴木一朗紀錄
大聯盟今天公布銀棒獎決選名單，這獎項由各隊教練票選，台灣時間11月13日公布得獎者，道奇隊5人入選全聯盟最多，大谷將力拚個人生涯第3座指定打擊銀棒獎，有望追平「朗神」鈴木一朗日本球員紀錄。
大聯盟銀棒獎1980年開始頒發，由各隊教練團投票，選出兩聯盟各守備位置打擊表現最優異球員，不能投給自己球隊的球員。2022年新增工具人銀棒獎，去年則增加球隊銀棒獎。
大谷今年轉戰道奇打出「54轟59盜」史詩級賽季，以54轟和130分打點奪下國聯雙冠王，134得分和411壘打數都是聯盟第1，197安創個人生涯新高，打擊率0.310、上壘率0.390、整體攻擊指數（OPS）1.036都是國聯第一，99支長打則是2005年小熊隊李（Derrek Lee）後新高紀錄。
大谷曾在2021年和2023年奪下美聯DH銀棒獎，今年對手是勇士隊重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）。大谷非常有機會拿下生涯第3座DH銀棒獎，追平貝勒（Don Baylor）和克魯茲（Nelson Cruz）並列史上DH第3多，同時追平鈴木一朗日本球員最多銀棒獎紀錄。另外，小熊日籍外野手鈴木誠也也有入圍國聯外野銀棒獎。
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