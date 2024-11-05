MLB／柯爾開門後又秒關門留洋基 業界評估認清拿不到更好合約
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）開門看了外面的世界一眼後，決定回家，劇情峰迴路轉，據美國媒體指出，洋基球團、選手本人都向大聯盟及球員工會請求撤回執行逃脫權，柯爾最終應是認為續留洋基還是最好的選擇。
柯爾在2020年與洋基簽下9年3.24億美元合約，前5年走完可逃脫，但洋基可透過加碼第10年合約讓他的逃脫權失效，結果柯爾選擇逃脫，洋基並未加碼，就已經成功留人，柯爾最終撤銷執行逃脫權。
業界人士認為，此舉對柯爾來說應是最有利的選擇。一位美聯高層指出，若柯爾離開洋基，能否在市場上拿到5年1.8億美元合約，甚至4年1.44億美元合約，他對此抱持懷疑，「我真的認為，說不定洋基會覺得不如就讓他走。」
洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）形容：「或許並非總是別人的草比較綠吧！」他說最終結局是皆大歡喜，認為柯爾應該是更喜歡洋基、更喜歡現在的隊友，也認為洋基仍是具有競爭力的球隊，留在洋基會是更好的選擇，而洋基也當然更傾向思索如何在現有中「增加」王牌，而非「取代」王牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言