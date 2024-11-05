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MLB／柯爾開門後又秒關門留洋基 業界評估認清拿不到更好合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊王牌投手柯爾開門看了外面的世界一眼後，決定撤銷跳脫合約，續留洋基，應該是看清自己拿不到更好的合約了。 路透
洋基隊王牌投手柯爾開門看了外面的世界一眼後，決定撤銷跳脫合約，續留洋基，應該是看清自己拿不到更好的合約了。 路透

洋基隊王牌投手柯爾Gerrit Cole）開門看了外面的世界一眼後，決定回家，劇情峰迴路轉，據美國媒體指出，洋基球團、選手本人都向大聯盟及球員工會請求撤回執行逃脫權，柯爾最終應是認為續留洋基還是最好的選擇。

柯爾在2020年與洋基簽下9年3.24億美元合約，前5年走完可逃脫，但洋基可透過加碼第10年合約讓他的逃脫權失效，結果柯爾選擇逃脫，洋基並未加碼，就已經成功留人，柯爾最終撤銷執行逃脫權。

業界人士認為，此舉對柯爾來說應是最有利的選擇。一位美聯高層指出，若柯爾離開洋基，能否在市場上拿到5年1.8億美元合約，甚至4年1.44億美元合約，他對此抱持懷疑，「我真的認為，說不定洋基會覺得不如就讓他走。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）形容：「或許並非總是別人的草比較綠吧！」他說最終結局是皆大歡喜，認為柯爾應該是更喜歡洋基、更喜歡現在的隊友，也認為洋基仍是具有競爭力的球隊，留在洋基會是更好的選擇，而洋基也當然更傾向思索如何在現有中「增加」王牌，而非「取代」王牌。

Gerrit Cole 柯爾 洋基

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