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MLB／4年前就想納入麾下 教士坦言對菅野智之有高度興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
菅野智之季後有望挑戰大聯盟，教士隊表達高度興趣。 聯合報系資料照
菅野智之季後有望挑戰大聯盟，教士隊表達高度興趣。 聯合報系資料照

讀賣巨人35歲強投菅野智之，今年季後將成為國際自由球員，有望挑戰大聯盟舞台。據《體育報知》指出，教士隊對菅野有高度興趣，且4年前就想簽下菅野。

教士強投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）在季後賽因右肘痠痛報銷，上個月接受Tommy John手術，明年確定無法回歸，先發輪值戰力僅剩希斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）和達比修有，目前還有2個空缺，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）坦言目前還想要再找一名先發投手，希望休賽季補強能夠讓戰力大升級，要從道奇隊身上奪回今年分區系列賽的勝利。

若菅野順利來到教士，教士將擁有達比修有、松井裕樹與菅野智之3位日籍強投。 路透
若菅野順利來到教士，教士將擁有達比修有、松井裕樹與菅野智之3位日籍強投。 路透

對於是否網羅菅野智之，總管普瑞勒表示，雖然還沒有與他的經紀人聯絡，但關於這件事情，內部仍在繼續討論。他也透露4年前就想要網羅菅野，但當時受到疫情影響，無法與菅野直接見面，而且當時整個棒球界都在減少支出，所以最終沒有簽下菅野。 如果菅野智之最終加盟教士的話，教士將同時擁有包含菅野在內的達比修有與松井裕樹日本三巨投。

松井裕樹 菅野智之 達比修有

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