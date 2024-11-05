MLB／道奇教頭坦言怕與洋基打G6 稱對教士才是世界大賽

道奇隊今年在世界大賽以4勝1敗擊退洋基隊，道奇奪得隊史第8冠。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期上當家球星貝茲（Mookie Betts）的網路節目《On Base with Mookie Betts》，羅伯斯坦言很擔心世界大賽打到第6戰，且認為與教士的系列賽才是真正的世界大賽。

提到道奇與教士隊的國聯分區系列賽，羅伯茲說：「從我的觀點來看，我覺得這才是世界大賽。」羅伯斯認為，教士是最好的球隊，而且教士並不怕道奇。同時貝茲也提到，自己不想讓世界大賽打至第6戰。

“I will tell you this now publicly, I was so afraid to come back to Los Angeles for Game 6." -Dodgers manager Dave Roberts pic.twitter.com/041ymiYupN — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年11月5日

羅伯斯表示同意，他認為，處於0比3的絕境，對洋基來說已經沒什麼可失去的，他們會毫無保留的打，而洋基也確實贏得世界大賽第4戰，「我很害怕回到洛杉磯打第6戰。」 羅伯茲分析，道奇先發群雖然還有日籍投手山本由伸，但如果戰線被洋基延長，球場上的壓力會變得很真實，

由於歷史上沒有球隊在世界大賽3比0的領先下輸掉，選手們可能會想寫下歷史，羅伯茲坦言，G5落後5分時是帶著急迫感做調度的。道奇隊在世界大賽G5比賽前段一度以0比5落後，但道奇在第5局灌進5分追平，最後以7比6擊敗洋基，奪得隊史第8座世界大賽冠軍。