MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪
道奇隊以4勝1敗拿下世界大賽冠軍，社群軟體《X》上流傳日籍球星大谷翔平與隊友在場上慶祝時，嚴正拒絕富士電視台的訪問。不少網友推測與富士電視台曾偷拍大谷翔平的美國豪宅有關，接著又傳出該台球評，前巨人隊球星元木大介，也曾冒犯大谷的隱私界線。
今年2月，富士電視台派元木大介前往亞利桑那，採訪同在道奇的日本球星山本由伸，接著他在個人IG上發布了一張與保時捷的合照，該保時捷疑似就是大谷翔平的座駕。目前尚不清楚這張合照是否有獲得大谷本人允許，但拍攝的角度幾乎能清楚看見車內，他還擺出介紹這輛車的架勢，如今該貼文被球迷出征後，已被元木大介悄悄刪除。
網友痛批元木大介這種不尊重人的舉動簡直活該被拒訪。此外，今年6月富士電視台也曾被爆出利用空拍機拍攝大谷翔平的新購入的豪宅畫面，甚至在豪宅門口採訪附近居民，曝光了大谷住處的位置，大谷翔平對此感到非常憤怒，甚至還沒入住就決定售出，以維護自己的隱私與安全。
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