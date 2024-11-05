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MLB／洋基沒補錢也行！柯爾反悔續留 總經理：他不想離開這
洋基隊沒有補上2029年合約，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）已經決定續留，回歸原本合約中剩餘的4年1.44億美元。總經理凱許曼（Brian Cashman）坦言，球隊並不是那麼願意給予他2029年3600萬美元合約，但有意與他洽談延長合約。
柯爾在2020年與洋基簽下9年3.24億美元合約，前5年走完可逃脫，但洋基可透過加碼第10年合約讓他的逃脫權失效，結果柯爾選擇逃脫，洋基並未加碼，就已經成功留人。
柯爾同意以原本的合約續留洋基，凱許曼表示，「我們希望我們的王牌回來，而他也絕對不想離開這裡。」
凱許曼坦言，洋基對於加碼第10年合約感覺並不是那麼舒服，但有意與柯爾洽談延長合約，雖然目前還未展開討論，但會在之後與他的經紀人波拉斯（Scott Boras）聯繫。
大聯盟官網報導指出，此事發展至今，柯爾、洋基繼續合作，而接下來洽談延長合約可以不受到美國時間4日下午5點的時間限制，預料洋基傾向與他洽談金額較低的延長合約。
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