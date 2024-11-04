MLB／佐佐木朗希無法複製山本狂潮 狀況與2017大谷一樣
大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）列出今年自由市場前25名球員，「令和怪物」佐佐木朗希被放進額外名額中，費恩森認為由於年齡限制，佐佐木無法像山本由伸一樣締造搶人大戰。
前5大自由球員依序是洋基隊強打索托（Juan Soto）、金鶯隊王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）、巨人隊塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、 太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）及勇士隊明星左投弗里德（Max Fried）。
列完前25名之後，費恩森談到佐佐木朗希的狀況，他認為雖然佐佐木和山本一樣令人興奮，但他只有23歲，未滿足海外球員效力國外聯盟6年條件，使他仍適用國際自由球員簽約規範，各隊只能拿國際自由球員簽約金額度競標，並給小聯盟合約。
費恩森指出，佐佐木朗希就像2017年大谷翔平一樣，當年大谷與天使簽231.5萬美元合約。佐佐木日本職棒前4年防禦率只有1.95，只要宣布入札挑戰大聯盟，他就會成為自由市場頂尖投手。費恩森認為，佐佐木適合道奇、金鶯和洋基隊。
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