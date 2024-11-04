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MLB／道奇組大谷翔平+索托？分析師質疑：兩人都要打DH

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 歐新社
索托。 歐新社

洋基隊強打索托（Juan Soto）成為休賽季最大咖自由球員，預計將挑戰7億美元大合約，據傳有11支球隊有興趣，包含2024世界大賽冠軍道奇隊。不過「MLB Network」分析師瑞克（Anthony Recker）認為，道奇不該簽索托。

瑞克在節目上指出，道奇應該不會搶索托，因為大谷翔平會佔據指定打擊位置，如果道奇與索托簽長約，就要考量防守能力差的索托，有天會需要變成DH。

瑞克假設道奇與索托簽12年合約，大谷最後3年可能不在，但前9年索托必須擔任外野手，「如果我有大谷還讓他當這個角色，不一定會感覺很舒適。」

索托本季出賽157場，敲出41轟和109分打點，打擊率0.288，整體攻擊指數（OPS）高達0.988。守備方面主要擔任右外野手，數據網站顯示，索托DRS（一名球員平均每場替球隊守下的分數）為-1，OAA（出局製造值）則是-5，防守能力確實不佳。

瑞克還提到，道奇在自由球員市場上是一支非常謹慎的球隊，可以簽另一名高薪球員，但沒必要這麼做。

大谷翔平 洋基 索托 道奇

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