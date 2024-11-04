MLB／三冠王塞爾首奪金手套獎 華裔好手史蒂文．關又贏了

大聯盟金手套獎得主今天出爐，勇士隊35歲左投塞爾（Chris Sale）繼國聯三冠王後再下一城，生涯14年首次獲獎，守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）生涯3年連奪金手套。

塞爾本季18勝、防禦率2.38、奪三振225次都在國聯排名第1，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）也以18勝、防禦率2.39、奪三振228次奪下美聯三冠王。

今年共有14名球員首次獲獎，追平2022年並列史上單季最多紀錄，也是連續5年至少有10名球員首次獲獎。

美聯名單：

捕手：水手隊羅利（Cal Raleigh） 一壘手：雙城隊桑塔納（Carlos Santana） 二壘手：守護者隊希曼尼茲（Andres Gimenez） 游擊手：皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.） 三壘手：太空人隊布萊格曼（Alex Bregman） 左外野手：守護者隊史蒂文．關（Steven Kwan） 中外野手：藍鳥隊瓦修（Daulton Varsho） 右外野手：紅襪隊阿布雷尤（Wilyer Abreu） 投手：皇家隊盧戈（Seth Lugo） 工具人：水手隊摩爾（Dylan Moore）

國聯名單：