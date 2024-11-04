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MLB／三冠王塞爾首奪金手套獎 華裔好手史蒂文．關又贏了
大聯盟金手套獎得主今天出爐，勇士隊35歲左投塞爾（Chris Sale）繼國聯三冠王後再下一城，生涯14年首次獲獎，守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）生涯3年連奪金手套。
塞爾本季18勝、防禦率2.38、奪三振225次都在國聯排名第1，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）也以18勝、防禦率2.39、奪三振228次奪下美聯三冠王。
今年共有14名球員首次獲獎，追平2022年並列史上單季最多紀錄，也是連續5年至少有10名球員首次獲獎。
美聯名單：
捕手：水手隊羅利（Cal Raleigh）
一壘手：雙城隊桑塔納（Carlos Santana）
二壘手：守護者隊希曼尼茲（Andres Gimenez）
游擊手：皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）
三壘手：太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）
左外野手：守護者隊史蒂文．關（Steven Kwan）
中外野手：藍鳥隊瓦修（Daulton Varsho）
右外野手：紅襪隊阿布雷尤（Wilyer Abreu）
投手：皇家隊盧戈（Seth Lugo）
工具人：水手隊摩爾（Dylan Moore）
國聯名單：
捕手：巨人隊貝利（Patrick Bailey）
一壘手：響尾蛇隊沃克（Christian Walker）
二壘手：釀酒人隊圖蘭（Brice Turang）
游擊手：洛磯隊托瓦爾（Ezequiel Tovar）
三壘手：巨人隊查普曼（Matt Chapman）
左外野手：小熊隊哈普（Ian Happ）
中外野手：洛磯隊道爾（Brenton Doyle）
右外野手：釀酒人隊弗里克（Sal Frelick）
投手：勇士隊塞爾（Chris Sale）
工具人：海盜隊崔歐洛（Jared Triolo）
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