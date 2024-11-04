MLB／皇家鞏固先發投手鐵三角 3年5100萬美元留住瓦卡

皇家隊今年以外卡身分重返季後賽，拚到美聯分區系列賽遭洋基隊淘汰，球團高層確定和33歲右投瓦卡（Michael Wacha）重簽3年5100萬美元合約，加上2028年選擇權，如果待滿4個球季，合約總值可達7200萬美元。

瓦卡去年底以自由球員身分加盟皇家，簽下兩年3200萬美元合約，本季29場先發投出13勝8敗、防禦率3.35，在隊上僅次於盧戈（Seth Lugo）的16勝，防禦率在美聯排名第10。

瓦卡原本可在季後逃脫合約，皇家高層開出3年5100萬美元的條件，加上第4年1400萬美元選擇權，瓦卡點頭同意，將和盧戈、雷根斯（Cole Ragans）繼續扮演先發投手群鐵三角。

皇家2015年奪下隊史第2座世界大賽冠軍後，等到今年才回到季後賽，盧戈、瓦卡、雷根斯都投出二位數勝投，3人聯手包辦40勝。

皇家本季戰績86勝76敗，在美聯中區排名第2，外卡系列賽直落二淘汰皇家隊，分區系列賽1勝3敗不敵洋基。