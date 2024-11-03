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MLB／大谷翔平第51轟球 日本社長花逾1300萬元得標

中央社／ 東京3日綜合外電報導
大谷翔平。美聯社 美聯社
大谷翔平。美聯社 美聯社

日媒報導，美國拍賣公司戈丁（Goldin）今天以42萬7000美元（約新台幣1363萬元）售出大谷翔平第51號全壘打球。一名日本社長隨後透過社群平台宣布得標，未來將安排公開展示。

美國職棒日籍球星大谷翔平締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球，以新台幣1.4億元賣出，拍賣公司總裁戈丁宣布，買主是台灣的一家企業。

日媒Sponichi Annex報導，戈丁公司在大谷翔平第51號全壘打球結標後透過社群平台X表示，最終以包含手續費在內的42萬7000美元售出。這顆球是大谷翔平單場3轟10打點達成50轟50盜第一人同時間的球。

經營日本流行購物網站LOCONDO的社長田中裕輔以X個人帳號發文指出，已標到大谷的第51轟紀念球。

LOCONDO原先已針對特定顧客等對象舉辦大谷翔平紀念球攝影會，展示的球包括大谷達成日美通算200轟紀念球，及大谷首度獲選最有價值球員（MVP）在該年球季擔任投手實際投過的球。

雖然現在又得標第51轟紀念球，但田中說，因為可能要花3週到4週才能拿到這顆紀念球，不一定趕得上已經排定的攝影會，但只要第51轟紀念球抵達日本，就會找機會展示給大家看。

大谷翔平 美國職棒

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