MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

大聯盟爆出多明尼加小球員年齡造假事件，根據ESPN報導，教士隊原本計畫2年後簽下一名14歲多明尼加球員，然而調查中發現他的實際年齡為19歲，簽約計畫也因此撤銷。

ESPN推測該球員為阿塔嘎西亞（Cesar Altagracia），原本教士口頭約定以400萬美元簽下，在國際球員中這已經是頂級水準，然而簽約要等到2027年才能生效，因為原本預計當時他才會到16歲的簽約年齡。

然而大聯盟調查發現，阿塔嘎西亞實際年齡為19歲，而非文件中顯示的14歲，而阿塔嘎西亞曾代表多明尼加參加2022年U12世界杯、U15泛美棒球錦標賽，當時都是以謊報的年齡參賽。

回顧2022年在台灣舉辦的U12世界盃，中華隊在季軍戰以9：5擊敗多明尼加隊，當時投手並非阿塔嘎西亞，因阿塔嘎西亞在前一場對墨西哥隊以140球投了5局，而阿塔嘎西亞在該屆賽事更以9局無失分拿下防禦率王，若照假報年齡來看，阿塔嘎西亞如同高中生在打少棒。

大聯盟與教士都拒絕為此做出回應，而多明尼加棒球協會已經展開調查，球員被大聯盟發現假報年齡後，必須等待1年後才能再次遞交申請。

球員謊報年齡不是新鮮事，大聯盟過去就曾發生多起中南美洲球員虛報年齡的事件，選擇讓自己的年齡少了幾歲，原因是能力若優於同齡選手容易受到重視，且越年輕通常代表越有潛力。