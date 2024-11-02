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MLB／大谷翔平帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷魅力席捲全球，大聯盟官網統計，世界大賽包含台灣在內全球平均觀眾數超過3000萬。 路透
大谷魅力席捲全球，大聯盟官網統計，世界大賽包含台灣在內全球平均觀眾數超過3000萬。 路透

道奇隊以10年7億美元的合約簽下日本球星大谷翔平，效益在世界大賽被極度放大，大聯盟官網統計，包含台灣在內全球平均觀眾數超過3000萬，道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）在封王遊行上大喊：「感謝全世界的球迷。」

道奇今年在例行賽打出98勝64敗的年度第一勝率，季後賽一路挺進在世界大賽以4勝1敗擊敗洋基隊，拿下隊史第8座冠軍，大谷翔平加盟的第一年就勾起人生清單的奪冠項目。

這場精彩的世界大賽除了東西兩大豪門球隊對決外，大谷翔平、山本由伸的魅力也無法擋，根據大聯盟官網，此系列賽在美國當地平均觀眾數1581萬，是自2017年以來的最佳表現，其中18到34歲的收視率更是比去年增加了101%。

道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）在接受訪問時表示，大谷翔平帶來新的球迷，主場球迷年齡層也因此改變，「我們改變了商品的陳列方式、增加日文導覽服務。」

這次世界大賽在日本的平均收視率為1210萬人，寫下世界大賽在日本的收視新高，考量到這是當地時間早上9點開打的比賽，這樣的觀看人數十分驚人，而其中第1戰1440萬人、第2戰1590萬人，也寫下大聯盟季後賽在日本收視前2高的比賽。

大聯盟也統計，美國、日本加上加拿大、墨西哥、多明尼加、台灣以及透過MLB app的觀看人數，全球平均觀眾數超過3000萬，而且還有一些國家尚未回報。

今天封王遊行上卡斯登也向球迷致謝，「除了要謝謝好幾個世代支持道奇的球迷、在洛杉磯的球迷們，我也要感謝全美國球迷、墨西哥球迷、多明尼加球迷、韓國球迷以及日本球迷。有全世界球迷的支持，我們才能達成這個成就。」

世界大賽 大谷翔平 道奇

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