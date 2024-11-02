快訊

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／手握3座冠軍現役最多 貝茲喊雙手都要戴滿冠軍戒

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲手握三座冠軍是現役球員最多。 路透
貝茲手握三座冠軍是現役球員最多。 路透

道奇隊今日舉辦了睽違36年的世界大賽封王遊行，強打貝茲（Mookie Betts）在遊行中向洛杉磯的球迷喊話要拿更多冠軍，「希望雙手都能戴滿冠軍戒」。

2018年，貝茲曾在紅襪隊奪下個人首座冠軍，之後於2020年被交易至道奇，並簽下12年長約，當年也順利幫助道奇奪冠。然而因為疫情影響，當年的封王遊行被取消。今年他再次幫助道奇擊敗洋基，奪得世界大賽冠軍，也拿下現役最多的個人第3枚冠軍戒指

在遊行現場，貝茲激動地向球迷說：「我們已經贏了2座冠軍，未來8到9年，我們還能再拿下5到6座冠軍！我自己有3枚冠軍戒了，但我希望能讓雙手都戴滿冠軍戒！」他也感謝球迷的支持，並表示：「謝謝大家今天到場支持我們，這對我和隊友來說意義非凡，我愛你們。」

本季例行賽，貝茲出賽116場，打擊三圍為.289/.372/.491，擊出19支全壘打，貢獻75分打點，並成功盜壘16次。在季後賽中，他更是火力全開，16場比賽敲出18支安打，其中包括4支全壘打，並帶來16分打點。至於世界大賽5場比賽中，貝茲18個打數擊出5支安打，打擊率為.278，為道奇的冠軍之路立下關鍵功勞，更撕去去年季後賽「軟手」的標籤

成功 戒指 標籤 洛杉磯 疫情

相關新聞

MLB／大谷攜真美子、Decoy封王遊行 英文致詞還懂秒拒脫上衣

道奇隊稱霸世界大賽，今天舉辦封王遊行，大谷翔平帶著嬌妻真美子、愛犬Decoy一起參與，大谷不僅以英文向球迷致詞，更在沒有...

MLB／道奇教頭化身亂舞阿北 自嘲嘴癢差點搞砸簽約大谷翔平

道奇隊封王遊行今天登場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）玩得很嗨，不僅化身亂舞阿北，還拿去年冬天嘴巴癢自爆與大谷...

MLB／克蕭腳趾、膝蓋都破到需要動刀 宣示「終生道奇」

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）今年因傷缺席季後賽，在這趟冠軍之路上留下些許遺憾，但他預約以道奇選手...

MLB／大谷1個月從開香檳菜鳥到大師 日本球迷驚嘆成長速度

大谷翔平在轉隊的第一年就嘗到世界大賽冠軍滋味，香檳浴也從初體驗到熟門熟路，奪冠慶祝上開香檳的手法掀起討論，還被日本球迷笑...

MLB／大谷翔平帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

道奇隊以10年7億美元的合約簽下日本球星大谷翔平，效益在世界大賽被極度放大，大聯盟官網統計，包含台灣在內全球平均觀眾數超...

MLB／手握3座冠軍現役最多 貝茲喊雙手都要戴滿冠軍戒

道奇隊今日舉辦了睽違36年的世界大賽封王遊行，強打貝茲（Mookie Betts）在遊行中向洛杉磯的球迷喊話要拿更多冠軍，「希望雙手都能戴滿冠軍戒」。 2018年，貝茲曾在紅襪隊奪下個人首座冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。