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MLB／手握3座冠軍現役最多 貝茲喊雙手都要戴滿冠軍戒
道奇隊今日舉辦了睽違36年的世界大賽封王遊行，強打貝茲（Mookie Betts）在遊行中向洛杉磯的球迷喊話要拿更多冠軍，「希望雙手都能戴滿冠軍戒」。
2018年，貝茲曾在紅襪隊奪下個人首座冠軍，之後於2020年被交易至道奇，並簽下12年長約，當年也順利幫助道奇奪冠。然而因為疫情影響，當年的封王遊行被取消。今年他再次幫助道奇擊敗洋基，奪得世界大賽冠軍，也拿下現役最多的個人第3枚冠軍戒指。
在遊行現場，貝茲激動地向球迷說：「我們已經贏了2座冠軍，未來8到9年，我們還能再拿下5到6座冠軍！我自己有3枚冠軍戒了，但我希望能讓雙手都戴滿冠軍戒！」他也感謝球迷的支持，並表示：「謝謝大家今天到場支持我們，這對我和隊友來說意義非凡，我愛你們。」
本季例行賽，貝茲出賽116場，打擊三圍為.289/.372/.491，擊出19支全壘打，貢獻75分打點，並成功盜壘16次。在季後賽中，他更是火力全開，16場比賽敲出18支安打，其中包括4支全壘打，並帶來16分打點。至於世界大賽5場比賽中，貝茲18個打數擊出5支安打，打擊率為.278，為道奇的冠軍之路立下關鍵功勞，更撕去去年季後賽「軟手」的標籤。
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