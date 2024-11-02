快訊

幼兒園虐待體罰卻連帶受罰 附幼校長不滿被汙名化

颱風天嬉笑踹機車挨轟...男子上「反骨男孩」致歉認很屁很弱智

涉台鹽綠能案…陳啟昱恐潛逃出境？南檢：已境管 遲不到案將通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷1個月從開香檳菜鳥到大師 日本球迷驚嘆成長速度

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷奪冠慶祝上開香檳的手法掀起討論，還被日本球迷笑稱已經出師了。 路透
大谷奪冠慶祝上開香檳的手法掀起討論，還被日本球迷笑稱已經出師了。 路透

大谷翔平在轉隊的第一年就嘗到世界大賽冠軍滋味，香檳浴也從初體驗到熟門熟路，奪冠慶祝上開香檳的手法掀起討論，還被日本球迷笑稱已經出師了。

道奇今年共經歷4次香檳浴慶祝，包括國聯西區冠軍、分區系列賽晉級、國聯冠軍賽晉級，以及世界大賽冠軍。

大谷在9月27日與道奇一起拿下分區冠軍時，曾被捕捉到開香檳生澀的模樣，當時不得訣竅，嘗試了一會兒後找上赫南德茲（Teoscar Hernandez）幫忙，還被虧果然是香檳浴的菜鳥。

大谷完美體現熟能生巧，世界大賽冠軍到手之日，他甚至眼睛不用看，就比許多選手都還快完成開瓶，日本球迷紛紛留言：「翔平在這一個月真是成長快速啊！」「現在開香檳也很有技巧了呢！」也有人注意到他的怪力，「通常這樣扭一次是不會打開的吧？！」

世界大賽 赫南德茲 道奇

延伸閱讀

MLB／道奇教頭化身亂舞阿北 自嘲嘴癢差點搞砸簽約大谷翔平

12強賽／看大谷翔平奪冠 捷克投手笑談：我的三振變得更棒了

MLB／大谷翔平父親寫信恭喜兒子奪冠 兼抱怨「傳LINE連讀都沒讀」

MLB／聽到這家電視台秒變臉！大谷翔平拒訪畫面破3千萬觀看 網友：太解氣了

相關新聞

MLB／大谷攜真美子、Decoy封王遊行 英文致詞還懂秒拒脫上衣

道奇隊稱霸世界大賽，今天舉辦封王遊行，大谷翔平帶著嬌妻真美子、愛犬Decoy一起參與，大谷不僅以英文向球迷致詞，更在沒有...

MLB／道奇教頭化身亂舞阿北 自嘲嘴癢差點搞砸簽約大谷翔平

道奇隊封王遊行今天登場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）玩得很嗨，不僅化身亂舞阿北，還拿去年冬天嘴巴癢自爆與大谷...

MLB／克蕭腳趾、膝蓋都破到需要動刀 宣示「終生道奇」

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）今年因傷缺席季後賽，在這趟冠軍之路上留下些許遺憾，但他預約以道奇選手...

MLB／大谷1個月從開香檳菜鳥到大師 日本球迷驚嘆成長速度

大谷翔平在轉隊的第一年就嘗到世界大賽冠軍滋味，香檳浴也從初體驗到熟門熟路，奪冠慶祝上開香檳的手法掀起討論，還被日本球迷笑...

MLB／道奇教頭曝G5關鍵決策 是弗里曼用眼神勸退想換投的我

「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽帶傷上陣狂敲4轟12打點，超扛表現讓他成為道奇奪冠重臣，也順利得到MVP殊榮。近日總教練羅伯茲（Dave Roberts）更透露，G5第8局

MLB／大谷翔平父親寫信恭喜兒子奪冠 兼抱怨「傳LINE連讀都沒讀」

旅美第7年，大谷翔平嘗到世界大賽冠軍的甜蜜滋味，他的父親大谷徹繼9月底道奇隊稱霸國聯西區後，再度透過日本媒體「週刊體育」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。