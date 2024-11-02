MLB／大谷1個月從開香檳菜鳥到大師 日本球迷驚嘆成長速度

大谷翔平在轉隊的第一年就嘗到世界大賽冠軍滋味，香檳浴也從初體驗到熟門熟路，奪冠慶祝上開香檳的手法掀起討論，還被日本球迷笑稱已經出師了。

道奇今年共經歷4次香檳浴慶祝，包括國聯西區冠軍、分區系列賽晉級、國聯冠軍賽晉級，以及世界大賽冠軍。

大谷在9月27日與道奇一起拿下分區冠軍時，曾被捕捉到開香檳生澀的模樣，當時不得訣竅，嘗試了一會兒後找上赫南德茲（Teoscar Hernandez）幫忙，還被虧果然是香檳浴的菜鳥。

大谷完美體現熟能生巧，世界大賽冠軍到手之日，他甚至眼睛不用看，就比許多選手都還快完成開瓶，日本球迷紛紛留言：「翔平在這一個月真是成長快速啊！」「現在開香檳也很有技巧了呢！」也有人注意到他的怪力，「通常這樣扭一次是不會打開的吧？！」