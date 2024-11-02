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MLB／克蕭腳趾、膝蓋都破到需要動刀 宣示「終生道奇」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克蕭宣示要在道奇退休。 歐新社
克蕭宣示要在道奇退休。 歐新社

道奇隊資深左投克蕭Clayton Kershaw）今年因傷缺席季後賽，在這趟冠軍之路上留下些許遺憾，但他預約以道奇選手的身分繼續與道奇球迷一起慶祝來年更多冠軍，也在今天的活動上透露，自己即將要進行的並非一個手術，而是兩個手術。

克蕭本季經歷肩膀動刀後在7月26日重返賽場，僅留下7場出賽，8月31日的登板1局傷退，隨後因左腳大拇指傷勢進入傷兵名單，但傷後維持投球訓練、調整釘鞋引起的代償造成傷勢加重，最終宣告今年報銷。

克蕭今天表示，將在美國時間下周三進手術房，包括腳趾、膝蓋都要動刀，腳趾傷勢除了骨刺外，還有足底板破裂，膝蓋則需進行半月板修復。

克蕭的合約中還有明年500萬美元的球員選擇權，儘管尚未正式行使，但先前已曾表態明年會以選手身分續戰，今天也在活動上喊話「終生道奇人（Dodger for life）」的意志。

克蕭開心高舉世界大賽冠軍獎盃。 路透
克蕭開心高舉世界大賽冠軍獎盃。 路透

「我無法想像自己身處其他地方，無法想像不是與這群團隊在一起。」克蕭表示，「我對這座冠軍沒有幫上什麼忙，但現在可以和你們一起慶祝，這真的是世界上最棒的感受，希望來年還能一起慶祝更多冠軍，我愛你們，謝謝你們！」

Clayton Kershaw 克蕭 道奇

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