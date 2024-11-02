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MLB／道奇教頭化身亂舞阿北 自嘲嘴癢差點搞砸簽約大谷翔平
道奇隊封王遊行今天登場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）玩得很嗨，不僅化身亂舞阿北，還拿去年冬天嘴巴癢自爆與大谷翔平談約的事自嘲，「我差點就搞砸了」。
道奇今天有兩場封王活動，全員先參加封王遊行後，再於道奇球場參與慶祝活動，球團邀請饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）在球場開唱，在唱到肯卓克．拉瑪（Kendrick Lamar）嘲諷值爆表的「Not Like Us」時，選手們步入球場，球迷歡呼迎接英雄進場。
羅伯茲向球迷表示，「大家都很期待這場封王遊行對吧？我想要謝謝你們，還有，我們明年再來一次吧！」他也借用「Not Like Us」歌詞，在結束致詞前激情高喊：「我知道一件事，他們（對手）和我們不同！」
在主持人介紹大谷出場時，羅伯茲忍不住先搶著發言，「弗里德曼（Andrew Friedman，道奇總裁）和球團去年想要一條大魚，而我差一點就搞砸了。」
他指的是去年冬天大谷在自由市場上架，與各隊洽談合約，當時大谷的經紀公司下達禁止洩密令，要求各隊不准向媒體洩露談約內容，但羅伯茲在訪問時向媒體證實雙方確實在球場碰過面、相談甚歡，當時讓道奇團隊捏把冷汗，公關人員趕到他的身邊盯場，當時道奇總管高姆斯（Brandon Gomes）對於自家教頭的誠實，也顯得相當不解。
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