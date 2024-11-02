MLB／大谷攜真美子、Decoy封王遊行 英文致詞還懂秒拒脫上衣

道奇隊稱霸世界大賽，今天舉辦封王遊行，大谷翔平帶著嬌妻真美子、愛犬Decoy一起參與，大谷不僅以英文向球迷致詞，更在沒有事先準備的場邊提問時被問到要不要脫掉上衣慶祝，不透過翻譯，秒答：「不要！」

大谷轉隊第一年就嘗到冠軍滋味，道奇今天安排封王慶祝活動，全隊一起搭乘雙層巴士走上街頭與球迷狂歡。活動開始前，大谷牽著Decoy在等待，Decoy比大谷還受歡迎，許多選手小孩都蹲在牠旁邊想要和狗狗玩，一旁的真美子穿著白色上衣、藍色披肩，注意到大谷的衣服背面疑似有什麼東西，伸手幫他拍掉。

Hi, Decoy. 🐶 pic.twitter.com/oeAQwvexLU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年11月1日

有趣畫面出現在大谷接受主持人訪問時，被問到要不要像赫南德茲（Enrique Hernández）一樣脫掉上衣，翻譯才正要開口，大谷已經回答：「不要！絕對不要！」

Champions. pic.twitter.com/RUFdU27FAY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年11月2日

選手們在結束封王遊行後來到道奇球場，大谷也上台向球迷致詞，他全程以英文表示：「這對我來說是特別的時刻，很驕傲今天可以站在這裡，作為這支球隊的一份子，恭喜洛杉磯，真的很謝謝你們。」